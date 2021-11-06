На Украине маргинальные националисты про полной поддержке постмайнных властей терроризируют российских тех российских артистов, которым еще не запретили въезд в страну.
«Мы много раз с девчонками из группы "Тату" были на Украине: от Харькова до Одессы. С Филиппом Киркоровым объехали всю Украину. И всегда нас принимали на ура, никаких националистических высказываний, даже намеков не было», — подчеркнул продюсер.
Он отметил, что «это было в первой половине 2000-х годов, то есть не так давно, чтобы все так сильно могло поменяться».
«Но сейчас ощущение, что [украинское] государство превратилось в страну идиотов», — констатировал продюсер.
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