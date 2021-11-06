«Налог с гастролей на украинскую армию». Кому из российских артистов разрешат выступать на Украине
«Налог с гастролей на украинскую армию». Кому из российских артистов разрешат выступать на Украине
На Украине маргинальные националисты про полной поддержке постмайнных властей терроризируют российских тех российских артистов, которым еще не запретили въезд в страну.  

«Мы много раз с девчонками из группы "Тату" были на Украине: от Харькова до Одессы. С Филиппом Киркоровым объехали всю Украину. И всегда нас принимали на ура, никаких националистических высказываний, даже намеков не было», — подчеркнул продюсер.

Он отметил, что «это было в первой половине 2000-х годов, то есть не так давно, чтобы все так сильно могло поменяться».

«Но сейчас ощущение, что [украинское] государство превратилось в страну идиотов», — констатировал продюсер.

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.