Российские артисты на Украине подвергаются гонениям, чего еще совсем недавно не наблюдалось, рассказал звездный продюсер из Днепропетровска, работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник в интервью изданию Украина.ру

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«Мы много раз с девчонками из группы "Тату" были на Украине: от Харькова до Одессы. С Филиппом Киркоровым объехали всю Украину. И всегда нас принимали на ура, никаких националистических высказываний, даже намеков не было», — подчеркнул продюсер.

Он отметил, что «это было в первой половине 2000-х годов, то есть не так давно, чтобы все так сильно могло поменяться».

«Но сейчас ощущение, что [украинское] государство превратилось в страну идиотов», — констатировал продюсер.

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