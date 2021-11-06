Борьба украинских властей с российскими и даже собственными артистами - уникальное явление, рассказал звездный продюсер из Днепра (ранее - Днепропетровск), работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник в интервью изданию Украина.ру

Украинские власти на протяжении последних семи лет последовательно вводят санкции в отношении российских артистов, а также артистов из других государств, заявляющих о поддержке России в тех или иных вопросах — например, серб Эмир Кустурица и француз Жерар Депардье на Украине запрещены.

«Это уникальное явление только одного чокнутого государства. Нигде в мире и правда ничего подобного нет, тем более черных списков на артистов. Это нонсенс какой-то!», — подчеркнул продюсер.

Шокирующее признание Королевой, тяжелая утрата Данилко и запрет концертов артистов из РФ. Новости из жизни звезд Рики Мартин приезжает с выступлением в Великобританию или Аргентину, а его спрашивают: «А чьи Фолклендские или Мальвинские острова?», и если он отвечает, что Аргентины, то его не пускают в Великобританию и наоборот.

Фолклендские острова — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана. Великобритания считает их своей заморской территорией и важным перевалочным пунктом, позволяющим контролировать Южную Атлантику. В Аргентине с этим не согласны и считают территорию своей, и называют острова Мальвинскими.

«А на Украине… знаете есть такое слово… содомия. Это вот не про ориентацию, а про сознание людей у власти и всего государства. Содомия — вот что реально происходит на Украине», — подчеркнул Леонид Дзюник.

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