Недавно обнародованные результаты соцопросов «Центра Разумкова» и «Киевского международного института социологии» (КМИС) показывают не только снижение поддержки Зеленским, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.
«Сформулирован опрос так, что изначально все было заточено на то, чтобы получить этот результат. Это видно. Там, где пускают фургон с оркестром, используют социологию в манипулятивных целях — это читается, как говорится, легко», — подчеркнул Золотарев.
В частности, опрос «Центра Разумкова» проводился с недостаточным количеством респондентов, всего 1200 по всей Украине, что говорит о том, что он готовился не с целью получения точного достоверного результата, а в качестве «социологической пропаганды», добавил эксперт.
По его мнению, данные соцопросы призваны повысить популярность опального Разумкова и дать ему возможность еще больше потеснить Зеленского в политике, однако в реальности бывшему спикеру Рады еще очень далеко до успешной самостоятельной политической карьеры.
Интервью Золотарева читайте на нашем сайте.