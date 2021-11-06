Последние социологические опросы, показывающие рост антирейтинга президента Украины Владимира Зеленского и падение его популярности, были сформулированы таким образом, чтобы получить негативный для главы государства результат, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Недавно обнародованные результаты соцопросов «Центра Разумкова» и «Киевского международного института социологии» (КМИС) показывают не только снижение поддержки Зеленским, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.

«Сформулирован опрос так, что изначально все было заточено на то, чтобы получить этот результат. Это видно. Там, где пускают фургон с оркестром, используют социологию в манипулятивных целях — это читается, как говорится, легко», — подчеркнул Золотарев.

Ради рейтинга или газа? Зачем Зеленский начал войну в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По его мнению, данные соцопросы призваны повысить популярность опального Разумкова и дать ему возможность еще больше потеснить Зеленского в политике, однако в реальности бывшему спикеру Рады еще очень далеко до успешной самостоятельной политической карьеры.

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