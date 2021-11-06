На Украине идет масштабная торговля поддельными сертификатами о вакцинировании, причем за относительно умеренную плату в $380 можно получить документ, внесенный в международные базы данных.
«Слишком долго играли в политику на вакцинации. Год назад я говорил о том, что надо дать возможность украинцам вакцинироваться любыми вакцинами — российской, европейской, американской, китайской. Так или иначе, все пришло к этой ситуации», — отметил эксперт.
По его мнению, пока представители власти выясняли отношения, решали, где взять вакцины, и пытались назначить ответственных, в Киеве «упустили момент разъяснительной кампании».
«И сейчас мы наблюдаем эту дикую вакханалию в соцсетях — «ваксы» против «антиваксов», — констатировал Золотарев.
Он отметил, что украинское государство в данный момент «полицейскими и административными мерами пытается компенсировать то, что оно профукало».
Интервью Золотарева читайте на нашем сайте.