Слишком политизированное отношение украинских властей к процессу вакцинации населения, в частности, отказ от российских прививок, привело к тому, что не уделялось достаточного внимания разъяснительной работе с населением, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

На Украине идет масштабная торговля поддельными сертификатами о вакцинировании, причем за относительно умеренную плату в $380 можно получить документ, внесенный в международные базы данных.

«Слишком долго играли в политику на вакцинации. Год назад я говорил о том, что надо дать возможность украинцам вакцинироваться любыми вакцинами — российской, европейской, американской, китайской. Так или иначе, все пришло к этой ситуации», — отметил эксперт.

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«И сейчас мы наблюдаем эту дикую вакханалию в соцсетях — «ваксы» против «антиваксов», — констатировал Золотарев.

Он отметил, что украинское государство в данный момент «полицейскими и административными мерами пытается компенсировать то, что оно профукало».

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