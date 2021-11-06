Заявление об отставке, написанное украинским вице-премьер-министром Алексеем Любченко, стало неожиданным для экспертов, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

В украинском правительстве началась настоящая «кадровая чехарда», отмечает Золотарев, что говорит о вероятной скорой смене власти в стране.

«Давно говорили об отставке ряда других министров, но, как всегда, элемент неожиданности — это то, что заявление об отставке написал первый вице-премьер Алексей Любченко», — сказал эксперт.

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Еще неделю назад ничто не предвещало отставку вице-премьер-министра, все произошло буквально за считанные дни, констатировал Золотарев.

Одним из достижений в ходе работы Любченко в Кабмине стало перевыполнение доходной части госбюджета на 40 млрд грн, рассказал политолог. Он напомнил, что ранее Любченко прочили на пост главы правительства.

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