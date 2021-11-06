В украинском правительстве началась настоящая «кадровая чехарда», отмечает Золотарев, что говорит о вероятной скорой смене власти в стране.
«Давно говорили об отставке ряда других министров, но, как всегда, элемент неожиданности — это то, что заявление об отставке написал первый вице-премьер Алексей Любченко», — сказал эксперт.
Он отметил, что люди, знающие положение дел в украинском Кабмине, относили Любченко к тем немногочисленным профессионалам, которые еще работали в правительстве.
Еще неделю назад ничто не предвещало отставку вице-премьер-министра, все произошло буквально за считанные дни, констатировал Золотарев.
Одним из достижений в ходе работы Любченко в Кабмине стало перевыполнение доходной части госбюджета на 40 млрд грн, рассказал политолог. Он напомнил, что ранее Любченко прочили на пост главы правительства.
Интервью Золотарева читайте на нашем сайте.