Премьер Молдавии Наталья Гаврилица 3 ноября в интервью румынскому телеканалу Pro TV заявила, что Молдавия не будет оплачивать долг Приднестровья Газпрому

«Этот долг, который образовался, в том числе в результате решений "Газпрома", и всем понятно, что его не может оплачивать ни правительство Молдавии, ни компания "Молдовагаз"», — заявила Гаврилица.

Газовый кризис в Молдавии как план по уничтожению Приднестровья © кадр из видео Украина.ру

«Вопрос этого долга не обсуждался в ходе состоявшихся переговоров с "Газпромом". Приднестровский регион использует больший объем газа, чем правый берег Днестра, особенно для производства электроэнергии», — пояснила молдавский премьер.

Ранее Молдавия и Газпром после длительных переговоров продлили контракт на пять лет на поставку газа из РФ. По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за тысячу кубометров и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.