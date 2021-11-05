Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон об олигархах. Об этом он сообщил в Twitter

«Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — написал украинский президент.

Закон вступит в силу с момента опубликования в прессе.

Новинский: Закон об олигархах - это инструмент борьбы с политической оппозицией © Facebook, Вадим Новинский / Facebook, Вадим Новинский / Перейти в фотобанк

В частности, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков внес правку, позволяющую определять, кого считать олигархом, не только СНБО, но и Национальному агентству по противодействию коррупции (НАПК). Парламентарии убрали правки из закона 3 ноября.

Согласно закону в нынешней форме, решение о признании человека олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Также СНБО будет вести специальный реестр граждан Украины, признанных олигархами.

Закон запрещает тем, гражданам Украины, кого СНБО признает олигархами, финансировать политические партии и владеть СМИ.