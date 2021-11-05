«Период турбулентности» в отношениях Украины и Совета Европы закончился. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге по итогам встречи с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич

По словам главы МИД Украины, отношения Украины несколько лет были «турбулентными» из-за возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Однако, заявил он, Киев и Совет Европы «перевернули страницу турбулентности».

«Мы провели осмотр выполнения плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2022 годы… Сегодня мы договорились о начале совместной работы по подготовке плана действий на 2023-2026 годы», — сообщил Кулеба.

Совет Европы обеспокоила угроза свободе СМИ на Украине © скриншот с видео Страна.ua

В свою очередь генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что СЕ отмечает прогресс в реформах на Украине и призывает их продолжать.

Также она отметила обострение ситуации в Донбассе и подчеркнула необходимость соблюдения Минских соглашений, условий перемирия и прекращения огня.

В 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права российской делегации.

При этом делегация Киева выразила возмущение и инициировала голосование относительно сохранения полномочий России в ПАСЕ. По итогам голосования большинство делегатов Ассамблеи утвердили полномочия РФ.