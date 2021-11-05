Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 ноября

«Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», — сказал Галущенко. У Украины кончается уголь. Что ее ждет, кроме обещанных аварий и отключений © скриншот видео Gone With The Wind Кроме того, в ноябре на шахтах Украины планируют добыть 1,5 млн тонн угля. Ранее российские компании прекратили поставки Украине энергетического угля для украинских ТЭС. Решение не распространяется на коксующийся уголь. Из-за энергетического кризиса в Европе на Украине возникли проблемы с отоплением. Многие бюджетные организации в регионах не могут оплачивать отопление. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону.