«Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», — сказал Галущенко.
По словам главы Минэнерго, по условиям контракта цена угля составит $300 за тонну.
Кроме того, в ноябре на шахтах Украины планируют добыть 1,5 млн тонн угля.
Ранее российские компании прекратили поставки Украине энергетического угля для украинских ТЭС. Решение не распространяется на коксующийся уголь.
Из-за энергетического кризиса в Европе на Украине возникли проблемы с отоплением. Многие бюджетные организации в регионах не могут оплачивать отопление. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону.