Государственное бюро расследований не сообщало ни четвертому Президенту Украины Виктору Януковичу, ни его защитникам ни о каких новых подозрениях, в том числе о руководстве какими-либо организованными преступными группами. Об этом сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк

«Распространенная Государственным бюро расследований информация о якобы сообщении сегодня, 5 ноября 2021 года, Виктору Януковичу подозрения как руководителю организованной преступной группы — очередной фейк со стороны правоохранительных органов. Никакие документы ни самому Виктору Януковичу, ни его представителям вручены не были», — сообщил Виталий Сердюк.

По его словам, правоохранительные органы с февраля 2014 года дезинформируют общество о якобы причастности Виктора Януковича к гибели людей во время трагических событий в 2014 году на Майдане и об их расследовании. На этом фоне очень странно слышать о каких-то подозрениях после почти 8 лет расследования.

Столь поспешные и неуклюжие действия ГБР связаны лишь с тем, что власть на фоне падения собственного рейтинга пытается найти поддержку у той незначительной части электората, которая до сих пор считает Майдан «поворотным событием» в истории Украины. При этом, не отвечая на вопросы подавляющего большинства украинцев: каким будет отопительный сезон, что с кислородом и медикаментами в больницах, тотальной коррупции и т.д.