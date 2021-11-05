Депутата Рады от партии «Слуга народа», главу комитета парламента по социальной политике Галину Третьякову лишили права участия в ближайших пяти пленарных заседаниях Верховной Рады. Об этом 5 ноября сообщает УНИАН

Решение удалить Галину Третьякову с заседаний Рады поддержали 234 депутата, в том числе 142 из фракции «Слуги народа». Против были 3 депутата, воздержались 15.

Разумков призвал Третьякову «ответить» за радость после смерти Полякова © nikvesti.com Руслан Стефанчук попросил Третьякову покинуть сессионный зал.

В октябре в Верховной Раде разразился скандал. СМИ обнародовали скриншот из внутренней переписки фракции «Слуги народа» в чате, в котором Третьякова выразила мнение, что смерть депутата Антона Полякова, который критиковал «слуг народа», — это все лишь «минус один враг».



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211011/1032432212.html СМИ обнародовали скриншот из внутренней переписки фракции в чате, в котором Третьякова выразила мнение, что смерть Полякова — это все лишь «минус один враг».

В ответ на критику Третьякова оправдалась тем, что «на Украине свобода слова». После этого все председатели фракций, кроме Слуги народа, подписались за ее отзыв с должности главы комитета по социальной политике.

Ранее, в 2020 году, Третьякова заявила, что на Украине детей рожают не для того, чтобы предоставить им образование и равные права, а чтобы получить материальную помощь. По ее словам, поэтому «получаются дети низкого качества».