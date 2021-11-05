Президенту Белоруссии Александру Лукашенко стоит увидеть, как живет российский Крым, и обсудить сферы возможного сотрудничества. Об этом 4 ноября на пресс-конференции заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости

Президенты России и Белоруссии подписали декрет о Союзном государстве © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в формате видеоконференции. При этом президент РФ находился в Севастополе.

Лукашенко пожаловался, что Путин «обещал, но не взял его с собой в Крым показать, что там сделано». В ответ Путин посоветовал белорусскому коллеге приехать в Крым и посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны.

После этого член Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных заявил, что просьба Лукашенко фактически означает признание Белоруссией Крыма в составе России.

Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил Лукашенко «посмотреть на жизнь российского Крыма своими глазами».

«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей», — сказал Константинов.

По словам Константинова, в Крыму готовы к плодотворному сотрудничеству с Белоруссией, единственное условие — политическая воля ее властей. По мнению главы парламента Крыма, у Лукашенко она есть.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков напомнил, что Лукашенко «давно имеет действующее приглашение посетить Крым».

Президент Белоруссии не посещал Крым с момента его воссоединения с Россией в 2014 году. В августе он заявил, что Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию.