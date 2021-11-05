Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 4 ноября анонсировал подписание новой хартии стратегического партнерства Украины и США

В США выдали снимки из-под Смоленска за фото российских танков на границе с Украиной Владимира Зеленского в Вашингтон, президенты США и Украины договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства.

«Укрепление стратегического партнерства с США, особенно в сфере безопасности, входит в ключевые приоритеты нашей стратегии внешней политики. Сегодня я рад анонсировать, что уже 10 ноября мы с госсекретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнёрства Украина — США, на котором подпишем новую хартию стратегического партнерства», — заявил Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что таким образом Киев и Вашингтон укрепят отношения «в условиях российской агрессии».

«Это о большем сотрудничестве безопасности, больше поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, большей торговле между нашими странами, потому что нам нужно продвигать экспорт и привлекать инвестиции, и это также об укреплении кибербезопасности нашего государства», — позднее рассказал Кулеба о содержании хартии в эфире ток-шоу на канале «1 + 1».

Ранее в Пентагоне призвали страны-союзницы США снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Киев обвиняет Москву в конфликте в Донбассе после госпереворота 2014 года. В России отмечают, что конфликт внутриукраинский и Москва не является его стороной.