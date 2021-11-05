Президент Молдавии Майя Санду 2 ноября в Twitter поблагодарила США за «помощь в преодолении энергетического кризиса»

«Благодарна США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесное сотрудничество по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора», — написала Санду.

Молдавия и Газпром договорились по газу © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

В конце октября «Газпром» продлил на пять лет топливный контракт с «Молдовагазом». В ноябре цена на газ для Молдавии составит 450 долларов (вместо рыночной цены в 790) за тысячу кубометров.

Газпром согласился пойти навстречу Молдавии и поставлять газ со скидкой, хотя Молдавия еще не погасила долг в 700 млн долларов за поставки газа ранее.