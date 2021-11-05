«Благодарна США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесное сотрудничество по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора», — написала Санду.
В комментариях к записи президенту Молдавии напомнили, что скидку на газ стране предоставила Россия, а не США.
В конце октября «Газпром» продлил на пять лет топливный контракт с «Молдовагазом». В ноябре цена на газ для Молдавии составит 450 долларов (вместо рыночной цены в 790) за тысячу кубометров.
Газпром согласился пойти навстречу Молдавии и поставлять газ со скидкой, хотя Молдавия еще не погасила долг в 700 млн долларов за поставки газа ранее.
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