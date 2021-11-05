Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 4 ноября на заседании Высшего Госсовета РФ и Белоруссии обсудили и подписали интеграционный декрет Союзного государства, передает РИА Новости

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Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

Также президенты подписали постановление о Военной доктрине Союзного государства и совместную Концепцию миграционной политики.

«Он (декрет об интеграции. — ред.) связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан», — заявил Путин.

Декрет о Союзном государстве подразумевает интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Также страны должны объединить макроэкономическую политику, интегрировать платежные системы, сформировать общую денежно-кредитную политику, совместные рынки нефти и газа и т. д.