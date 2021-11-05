«То, что сейчас происходит, я считаю, свидетельствует о том, что договорённости уже достигнуты, может быть, неформальные, может быть, никто не пожал друг другу руки. Посмотрите что происходит: есть Пандора, которая в общем-то выставляет Зеленского и всю его компанию вместе с Коломойским совершенно в конкретном свете», — заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью телеканалу UkrlifeTV.
В расследовании международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), получившем название «досье Пандоры», говорится, что президент Украины Владимир Зеленский использовал офшорные схемы для получения прибыли от бизнеса за рубежом, не декларируя его, и в ходе избирательной кампании 2019 года якобы передал близкому другу, впоследствии ставшему его советником, 25% акций офшорной компании.
Кроме того, глава государств и его окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, а сам он отмывал миллиарды долларов через подставные компании с помощью крупнейшей юридической фирмы США Baker McKenzie.