В СМИ периодически появляется информация о сделке Москвы и Вашингтона по Украине, в частности в недавней статье американской газеты New York Times

«То, что сейчас происходит, я считаю, свидетельствует о том, что договорённости уже достигнуты, может быть, неформальные, может быть, никто не пожал друг другу руки. Посмотрите что происходит: есть Пандора, которая в общем-то выставляет Зеленского и всю его компанию вместе с Коломойским совершенно в конкретном свете», — заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью телеканалу UkrlifeTV.

Слишком долго хоронили. Копатько о том, когда Украина уже наконец развалится © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский использовал офшорные схемы для получения прибыли от бизнеса за рубежом, не декларируя его, и в ходе избирательной кампании 2019 года якобы передал близкому другу, впоследствии ставшему его советником, 25% акций офшорной компании.

Кроме того, глава государств и его окружение могут быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, а сам он отмывал миллиарды долларов через подставные компании с помощью крупнейшей юридической фирмы США Baker McKenzie.