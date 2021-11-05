Журналист Виталий Портников назвал имена украинских олигархов, которые могли бы сравниться с бизнесменом Владимиром Плахотнюком, которого называли самым влиятельным человеком в Молдавии

Богатых — на виллы. Украинские олигархи обживают мир © CC0, Pixabay

«Говорят, что реальный слуга народа потерпел поражение в отличие от низкопробного сериала, который стал технологией в президентских и парламентских выборах 2019 года», — сказал в интервью украинский журналист Виталий Портников в интервью телеканалу UkrlifeTV.

Он допустил вариант, что президенту Украины Владимиру Зеленскому дадут доработать до конца срока полномочий под гарантии безопасности, что сможет затем спокойно уехать из страны и уйти из политики.

«Понятно, что к тому моменту уже никаких олигархов быть не должно. Куда делся Плахотнюк? Наступает день Ч, когда происходит нечто и всё исчезает. У нас плахотнюков 4. Один ждёт экстрадиции в Австрии. (Дмитрий Фирташ. — Ред.) С ним можно договариваться, что он будет ждать этой экстрадиции ещё лет 10, то есть «сидишь спокойно в Вене и не вмешиваешься. Другой наш плахотнюк вообще не должен никуда улететь — это Пинчук, и он никому не мешает. Третий — Коломойский, он и есть фактически олицетворение захваченного государства, и ему придётся решать вопросы своего будущего каким-то образом. И четвёртый наш плахотнюк, настоящий — это Ринат Ахметов, но, я думаю, он из тех ребят, кто поймёт, что нужно отказаться от политического влияния в обмен на сохранение бизнеса», — заявил Портников.