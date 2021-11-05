В интервью телеканалу UkrlifeTV публицист Виталий Портников выразил мнение, что появятся новые материалы, компрометирующие президента Украины Владимира Зеленского, вслед за уже опубликованными расследованием про офшорные счета и расследованием, связанным с деньгами в банке Курченко

«Нужно понимать, что любое такое международное расследование — это не просто результат журналистских коллективов, это результат совместной операции спецслужб, надзорных органов и журналистов. Если такого рода заинтересованность есть, то она будет и далее, всё это будет и далее расследоваться, могут появиться новые материалы», — заявил журналист Виталий Портников.

Портников: Диалог России и США по Украине возможен только при условии смены Зеленского © Facebook, Виталий Портников Владимира Зеленского упадёт до 3-5%, поскольку подобные расследования сильно бьют по репутации. Кроме того, будет ещё одна проблема — госаппарат: люди перестанут работать на распоряжение власти, он поймут, что если начинаешь выполнять какие-то распоряжения, то непонятно, кто тебя потом защитит за их выполнение.

«Зеленский не понимает, что происходит, он мышей больше не ловит. Он совершенно уверен, что всё в его жизни — это Порошенко, всюду где можно о нём разговаривает. Это полная неадекватность, его окружение это тоже видит, но им всё равно, потому что они имеют доступ к потокам, к должностям, там можно находиться, пока ему поддакиваешь, и они этим пользуются, пока есть возможность, тем более, они понимают, что возможность начинает иссякать. Никакой Госдепартамент не может организовать такую кампанию, но если на Западе понимают, что сложилось определённое общественное мнение, то медиа начнут двигаться в эту сторону», — сказал Портников.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, за последний месяц рейтинг Зеленского упал с 33,3% до 24,7%, хотя в середине сентября его поддерживали 33% украинцев.