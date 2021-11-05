Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала заявил, что не отдавал приказ на передислокацию украинских военных в село Старомарьевка в Донбассе. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» 4 ноября

Украина выбирает войну. Что произошло в Старомарьевке и зачем использовали «Байрактар» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«У нас армия дисциплинированная, у нас армия управляется. Не могли солдаты, потому что им захотелось, пойти туда сами. Поэтому солдат там не было», — заявил Шаптала.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уклонился от ответа на вопрос о том, действительно ли украинские военные задержали 37 граждан РФ в селе Старомарьевка. Он заявил, что МИД Украины не связывался с посольством РФ в Киеве по поводу «украинских граждан, которым РФ принудительно выдала российские паспорта на Донбассе».

Кулеба добавил, что по Минским соглашениям в Донбассе нет «серой зоны».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи.

Следственный комитет РФ проверяет данные о захвате и пленении украинскими военными в Старомарьевке 37 граждан России.