По словам начальника Генштаба ВСУ, «никаких таких документов не отрабатывалось и никто никакие приказы не отдавал».
«У нас армия дисциплинированная, у нас армия управляется. Не могли солдаты, потому что им захотелось, пойти туда сами. Поэтому солдат там не было», — заявил Шаптала.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уклонился от ответа на вопрос о том, действительно ли украинские военные задержали 37 граждан РФ в селе Старомарьевка. Он заявил, что МИД Украины не связывался с посольством РФ в Киеве по поводу «украинских граждан, которым РФ принудительно выдала российские паспорта на Донбассе».
Кулеба добавил, что по Минским соглашениям в Донбассе нет «серой зоны».
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили село Старомарьевка, расположенное в «серой зоне». По данным представителей ДНР в СЦКК, украинские силовики оборудовали в населенном пункте фортификационные сооружения и траншеи.
Следственный комитет РФ проверяет данные о захвате и пленении украинскими военными в Старомарьевке 37 граждан России.