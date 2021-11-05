Так Косачев прокомментировал обещание госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что США будут сокращать риски от «Северного потока — 2».
«Заявление Блинкена — на самом деле о том, что американцы продолжат принуждать нас, Россию, «укреплять энергобезопасность Киева» через продолжение транзита российского газа через Украину на невыгодных для нас условиях и по негодным, ненадежным и неэкологичным трубопроводам. То есть — содержать и кормить Украину за российский счет», — написал вице-спикер Совфеда.
Он отметил, что США со своей стороны газ и нефть на льготных условиях Украине не поставляют.
Интерес России — «обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов надежным и предсказуемым потребителям», подчеркнул Косачев.