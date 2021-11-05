США продолжают принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» через продолжение транзита российского газа через Украину. Об этом 3 ноября написал в Facebook вице-спикер Совета федерации Константин Косачев

«Газпром» оставил Украину без дополнительных доходов от транзита газа в первые 9 месяцев 2022 года © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк Энтони Блинкена президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что США будут сокращать риски от «Северного потока — 2».

«Заявление Блинкена — на самом деле о том, что американцы продолжат принуждать нас, Россию, «укреплять энергобезопасность Киева» через продолжение транзита российского газа через Украину на невыгодных для нас условиях и по негодным, ненадежным и неэкологичным трубопроводам. То есть — содержать и кормить Украину за российский счет», — написал вице-спикер Совфеда.

Он отметил, что США со своей стороны газ и нефть на льготных условиях Украине не поставляют.

Интерес России — «обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов надежным и предсказуемым потребителям», подчеркнул Косачев.