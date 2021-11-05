Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кардинально не изменило расклад сил в грузинской политике, пояснил 4 ноября старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин в комментарии «Ленте.ру»

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили в страну мотивировало сторонников оппозиции выходить на улицы, но серьезного перелома не произошло.

В Грузии, подчеркнул Притчин, сложилась патовая ситуация: правящая партия «Грузинская мечта» не собирается отдавать власть, а партия сторонников Саакашвили, «Единое национальное движение», не хочет оставаться в оппозиции, но и перехватить инициативу не может.

«Саакашвили вернулся не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы попытаться побороться за власть, подстегнуть изменения в раскладе сил. Но его расчет пока не оправдался», — сказал Притчин.

При этом, добавил эксперт, несмотря на поддержку Саакашвили со стороны Владимира Зеленского, арест политика значительно не повлияет на отношения Украины и Грузии. Возможно, Саакашвили поддержат западные игроки, предположил эксперт, но и для них его арест сейчас далеко не главная проблема. Поэтому обстановка в Грузии останется перманентно нестабильной и серьезно не изменится, если не произойдет социально-экономического взрыва или сторонники Саакашвили не начнут раскачивать ситуацию.

Саакашвили вернулся в Грузию накануне первого тура местных выборов, был арестован и объявил голодовку.

Во втором туре муниципальных выборов кандидаты в мэры от правящей партии «Грузинская мечта» победили в 19 из 20 городов. В первом туре «Грузинская мечта» получила более 46% мест в региональных парламентах, а ЕНД — 30,7%.