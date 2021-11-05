Недооценка устойчивости украинского политического режима — большая ошибка. Украинский режим хоронили на протяжении многих лет, но он все еще на ходу. У него немного ресурсов, но политика Украины как «АнтиРоссии» дает ему возможность существовать. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Элита не чувствует себя уверенной в завтрашнем дне. Потому что доминирует компрадорская буржуазия, заточенная на Запад, которая не связывает свою жизнь с Украиной. Население тоже не связывает свою жизнь с «проектом Украина» (это не мой термин), а каждый проект имеет начало и конец», — подчеркнул Копатько.

Пока есть большое количество нелояльных украинскому режиму людей, но они разобщены и неконсолидированы, а Зеленский демонстрирует относительную политическую устойчивость, элита демонстрирует относительную лояльность, потому что он контролирует медийное и политическое пространство, заключил собеседник издания.

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