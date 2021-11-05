Внутренние ресурсы на Украине пока сохраняются, общество ситуативно консолидировано, но горизонт планирования и форс-мажорные обстоятельства довольно быстро могут сломать ситуацию, рассуждает эксперт.
«Элита не чувствует себя уверенной в завтрашнем дне. Потому что доминирует компрадорская буржуазия, заточенная на Запад, которая не связывает свою жизнь с Украиной. Население тоже не связывает свою жизнь с «проектом Украина» (это не мой термин), а каждый проект имеет начало и конец», — подчеркнул Копатько.
Пока есть большое количество нелояльных украинскому режиму людей, но они разобщены и неконсолидированы, а Зеленский демонстрирует относительную политическую устойчивость, элита демонстрирует относительную лояльность, потому что он контролирует медийное и политическое пространство, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.