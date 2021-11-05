Украинская власть в лице Владимира Зеленского сейчас максимально поднимает планку конфликтности. Это связано с ситуацией конца 2020 — начала 2021 года, когда рейтинг Зеленского сравнялся с рейтингами Порошенко и Бойко, а его партия даже ситуативно им проигрывала. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что тогда Зеленский провозгласил курс милитаризации общественного сознания, перехватил националистическую повестку, и этот разгон увенчался весенними обострениями на границе, когда Украина объявила о своей победе.

«Социологические опросы того времени показывали, что более 50 % граждан Украины поддержали действия Зеленского относительно закрытия трех телеканалов, и более 50% граждан Украины решили, что санкции против Медведчука возможны. Более того, в случае референдума за вступление в НАТО проголосовали бы почти 60% граждан», — уточнил Копатько.

Поэтому планка и градус конфликта настолько высоки, что для Зеленского эта милитаристская риторика позволяет сохранять и цементировать политический режим. Потому что проблемы и риски в экономике очень существенны, заключил собеседник издания.

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