Ранее несколько социологических организаций зафиксировали падение рейтинга Зеленского. Также действующий президент впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых респонденты не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.
Эксперт отметил, что тогда Зеленский провозгласил курс милитаризации общественного сознания, перехватил националистическую повестку, и этот разгон увенчался весенними обострениями на границе, когда Украина объявила о своей победе.
«Социологические опросы того времени показывали, что более 50 % граждан Украины поддержали действия Зеленского относительно закрытия трех телеканалов, и более 50% граждан Украины решили, что санкции против Медведчука возможны. Более того, в случае референдума за вступление в НАТО проголосовали бы почти 60% граждан», — уточнил Копатько.
Поэтому планка и градус конфликта настолько высоки, что для Зеленского эта милитаристская риторика позволяет сохранять и цементировать политический режим. Потому что проблемы и риски в экономике очень существенны, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.