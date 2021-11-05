Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Президент Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
Совершенно очевидно, что Западом будет введена новая порция санкций, а также активизированы попытки по расшатыванию внутриполитической ситуации в России, считает специалист.
По его мнению, вмешательство отдельных стран Запада в этот конфликт, безусловно, будет, в первую очередь это обусловлено защитой своих инвестиций, но участия коллективного НАТО в конфликте ждать не стоит — структура очень громоздка.
Формат ее будет также зависеть от воли политического руководства, однако это не мешает им уже отрабатывать варианты войны с Россией в ходе учений на Украине, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.