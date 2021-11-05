В случае масштабной войны между РФ и Украиной сразу же соберутся экстренные заседания Совбеза ООН, военного комитета НАТО, структур ЕС. На них будет оказываться дипломатическое давление на Россию и вырабатываться ходы по деконфликтации, рассказал анонимный военный эксперт телеграм-каналов «Южный ветер» и «Конгломерат-медиа», в интервью Украина.ру

Военный эксперт: Ключи от войны России с Украиной — в руках Байдена и Путина Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

Совершенно очевидно, что Западом будет введена новая порция санкций, а также активизированы попытки по расшатыванию внутриполитической ситуации в России, считает специалист.

По его мнению, вмешательство отдельных стран Запада в этот конфликт, безусловно, будет, в первую очередь это обусловлено защитой своих инвестиций, но участия коллективного НАТО в конфликте ждать не стоит — структура очень громоздка.

Формат ее будет также зависеть от воли политического руководства, однако это не мешает им уже отрабатывать варианты войны с Россией в ходе учений на Украине, заключил собеседник издания.

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