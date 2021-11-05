Эксперт отметил, что когда прекратила свое существование Российская империя, то на ее месте образовалось несколько государств, включая Советский Союз, который не признал царские долги, а через 70 лет эти долги признала и выплатила Российская Федерация, которая к этим долгам не имела никакого отношения.
«Так что все эти разговоры из песочницы «Хочу заплачу, хочу не заплачу» — так не бывает. Есть определенные правила, и мировое сообщество заставляет их соблюдать. Потому что если хоть один выбьется из общего ряда, вся система международных кредитов и международной торговли разрушится и плохо будет всем», — пояснил Ищенко.
Даже если бы Украина объявила дефолт, то это не значит, что она имела бы полное право не платить по долгам, просто часть этого долга реструктуризировалась бы, что-то бы она выплатила, а что-то отдала бы в виде акций интересных промышленных предприятий, добавил политолог.