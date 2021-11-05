Если бы Украину захватило какое-нибудь государство, то расплачиваться за украинские долги пришлось бы ему. Если Украина просто исчезнет, то эти долги повиснут, но когда на этой территории появится хоть какая-то власть, и этот вопрос будет решать она, рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Так что все эти разговоры из песочницы «Хочу заплачу, хочу не заплачу» — так не бывает. Есть определенные правила, и мировое сообщество заставляет их соблюдать. Потому что если хоть один выбьется из общего ряда, вся система международных кредитов и международной торговли разрушится и плохо будет всем», — пояснил Ищенко.

Даже если бы Украина объявила дефолт, то это не значит, что она имела бы полное право не платить по долгам, просто часть этого долга реструктуризировалась бы, что-то бы она выплатила, а что-то отдала бы в виде акций интересных промышленных предприятий, добавил политолог.