Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США будут сокращать риски от «Северного потока — 2» означает принуждение России к укреплению энергетической безопасности Киева. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в Facebook

Эксперт по энергетике объяснил, почему на самом деле Украина проспала «Северный поток-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Сенатор пояснил, что США продолжат принуждать Россию продолжать транзит российского газа через Украину на невыгодных для нее условиях и по негодным, ненадёжным и неэкологичным трубопроводам, то есть — содержать и кормить Украину за российский счёт.

«Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам», — написал Косачев.

Интерес России заключается в том, чтобы обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов ее надежным и предсказуемым потребителям, добавил парламентарий.

Это уже происходит неизменно и уверенно, во всяком случае до тех пор, пока в этот процесс не вмешиваются американцы с их дурной манерой решать свои проблемы только в свою пользу и только за счёт других, резюмировал он.