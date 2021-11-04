Ранее Блинкен на полях конференции по климатическим изменениям в Глазго пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе снижая риски, которые представляет «Северный поток 2». Дипломат напомнил о поддержке США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Сенатор пояснил, что США продолжат принуждать Россию продолжать транзит российского газа через Украину на невыгодных для нее условиях и по негодным, ненадёжным и неэкологичным трубопроводам, то есть — содержать и кормить Украину за российский счёт.
«Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам», — написал Косачев.
Интерес России заключается в том, чтобы обеспечить единое энергетическое пространство Европы с полноценным и равноправным участием России как производителя и поставщика энергоресурсов ее надежным и предсказуемым потребителям, добавил парламентарий.
Это уже происходит неизменно и уверенно, во всяком случае до тех пор, пока в этот процесс не вмешиваются американцы с их дурной манерой решать свои проблемы только в свою пользу и только за счёт других, резюмировал он.