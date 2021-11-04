Прямая военная конфронтация с РФ — самоубийство для нынешней украинской власти. И связанные с этим заявления носят пропагандистский характер. Но для Киева сценарий силового решения вопроса Донбасса по-прежнему остается приоритетным. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Министр обороны США проверил одноразовые боеголовки в войне с Россией © РИА Новости, Сергей Мамонтов Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.

Что касается слов Арестовича, то он и другие спикеры все время озвучивают сценарии, которые подготовлены не на Украине, а за рубежом, теми, кто фактически управляет Украиной, именно поэтому Сергей Лавров и Дмитрий Медведев говорят о том, что с Киевом разговаривать бесполезно, а нужно разговаривать с США, которые реально управляют Украиной, пояснил эксперт.

«Так что визиты министров обороны США или глав MI6 будут способствовать лишь развитию эскалации, хотя и вялотекущей. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вопрос с 2014 годом, когда на Украине произошел государственный переворот, не будет решен кардинально», — указал Леонков.

К сожалению, мирных инструментов по решению такого вопросов не существует, и никакого компромисса со стороны Киева ждать не стоит. Провокации и боевые действия в Донбассе по-прежнему остаются в обойме внешней политики Украины, заключил собеседник издания.

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