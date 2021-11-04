Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Что касается слов Арестовича, то он и другие спикеры все время озвучивают сценарии, которые подготовлены не на Украине, а за рубежом, теми, кто фактически управляет Украиной, именно поэтому Сергей Лавров и Дмитрий Медведев говорят о том, что с Киевом разговаривать бесполезно, а нужно разговаривать с США, которые реально управляют Украиной, пояснил эксперт.
«Так что визиты министров обороны США или глав MI6 будут способствовать лишь развитию эскалации, хотя и вялотекущей. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вопрос с 2014 годом, когда на Украине произошел государственный переворот, не будет решен кардинально», — указал Леонков.
К сожалению, мирных инструментов по решению такого вопросов не существует, и никакого компромисса со стороны Киева ждать не стоит. Провокации и боевые действия в Донбассе по-прежнему остаются в обойме внешней политики Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.