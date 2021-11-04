Новый министр обороны Украины Алексей Резников, не исключает отмену обязательного призыва на военную службу, по этому поводу нужно консультироваться со специалистами. Он заявил об этом 4 ноября во время брифинга парламента

Алексей Резников: кто он © Y27 / wikimedia.org

По его словам, по поводу отмены военного призыва в Украине есть несколько разных мнений, поэтому он собирается провести консультации с экспертами и выслушать разные позиции.

«Моя мечта, чтоб по большому счету мы пришли к профессиональной армии в результате, это гораздо эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной и тогда у нас не будет вопросов про призыв парней-студентов», — сказал Резников.

При этом министр рассказал, что есть большой процент военнослужащих-контрактников, которые не хотят продолжать службу. Для них нужно создать подходящие условия для того, чтобы они хотели остаться в вооруженных силах, добавил он.