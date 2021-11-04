США рассматривает Украину как страну, которая должна выполнить роль одноразовой боеголовки в случае глобального военного конфликта с Россией. Именно с этим был связан визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Министр обороны США проверил одноразовые боеголовки в войне с Россией © РИА Новости, Сергей Мамонтов Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО является пересечением «красной линии». В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин во время своего визита в Киев сказал, что третьи страны не имеют права вето на вступление новых государств в альянс.

Вероятность этого глобального конфликта низка, но Украина используется в качестве некоего плацдарма, с которого идет гибридная война: вещают русофобские СМИ, работает разведка, работают диверсионные группы (на Украине действуют 9 тысяч специалистов), отметил эксперт.

«Визит также связан с тем, что после афганских событий все такого рода союзники США стали опасаться, что с ними произойдет то же самое. Поэтому приезжает переговорщик в ранге министра обороны, который должен успокоить руководство этих стран, заявив, что они по-прежнему ценны для Америки, что им по-прежнему будет оказываться некая помощь, что о них не забудут, будут поставлять вооружение и обучать личный состав», — указал Леонков.

И визит Остина, и инициатива о появлении на Украине военной миссии Евросоюза говорят об одном: Украина по-прежнему остается в фарватере интересов «коллективного Запада», и ей отводится роль основного раздражителя России на постсоветском пространстве, и это «ружье» когда-нибудь должно выстрелить, заключил собеседник издания.

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