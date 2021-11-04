Заданная Владимиром Зеленским высокая планка конфликтности не позволяет сделать шаг в сторону и пойти на компромисс, поэтому война между Россией и Украиной возможна. Многое будет зависеть от того, насколько успешно он загонит оппозицию. Но пока он действует грамотно. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Зеленский загоняет окружение Кличко, он при поддержке местных олигархов зачистил запорожского мэра, идет борьба за наследие Кернеса в Харькове, в Днепропетровске борьба Коломойского и Филатова. Я не скажу, что это война против всех, но сейчас он пытается зачистить регионы, чтобы там не было фронды. Я бы не преувеличивал его возможности, но пока это так», — отметил эксперт.

Если Зеленский в случае полноценной войны будет действовать успешно, это усилит его позицию на определенный промежуток времени до первого большого поражения на фронте, другое дело, что даже такое поражение они могут выдать за свою победу, считает Копатько.

Он в связи с этим напомнил, что после обострения в Донбассе весной украинская сторона постоянно заявляла, что они якобы заставили Путина отвести войска от границы.

Что касается общественного мнения Украины, то ее граждане выступают за мирный сценарий, но на условиях Киева, против войны лишь те, кто потерял от нее в социальном плане, и кому она нанесла психологическую травму, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.