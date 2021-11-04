В том, что Украина не занималась модернизацией своей ГТС, не было никакого геополитического заговора Запада. Ее власти просто осваивали и пилили эти потоки газа, им было хорошо, пока эта схема не поломалась. Об этом рассказал руководитель Центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов в интервью изданию Украина.ру

Юрий Солозобов: кто он © из личного архива

«У «Газпрома» пропадали колоссальные объемы газа, были какие-то перепродажи, какие-то мутные фирмы появлялись, и все на это закрывали глаза. Но так не могло продолжаться вечно. Был конкретный политический и экономический интерес. А они об этом не думали. Советская инфраструктура работала, а то, что Россия строит какие-то там газопроводы, так это еще когда будет. Но этот день настал. Человек крепок задним умом. Это как раз про это», — пояснил эксперт.

Солозобов отметил, что подготовка к отопительному сезону на Украине всегда сопровождалась истерикой, но в период «газовых войн» в 2000х годах 31 декабря подписывался новый транзитный контракт и все приходило в норму.

Что же касается дня сегодняшнего, то некоторые украинские и польские граждане действительно запасаются на зиму дровами, а их жизненному опыту можно верить больше, чем эмоциональным заявлениям политиков, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.