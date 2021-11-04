Процесс дерусификации подошел к таким пределам, что чуть меньше половины населения юга Украины выступают за единственный государственный язык. На востоке таких людей треть. То есть меньшинство выступает за два языка или за использование русского как регионального языка. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Все эти факторы говорят о том, что президент Владимир Зеленский полностью перехватил повестку националистическую повестку своего предшественника Петра Порошенко, использовав при этом запрос на перемены, которые нужны жителям Юго-Востока, отметил эксперт.

«Да, параллельно на этом фоне статья Путина об одном народе имела большой резонанс, но 55% граждан Украины полагают, что русские и украинцы — не один народ, причем чем моложе люди, тем больше из них не находят сходства между Украиной и Россией», — подчеркнул Копатько.

Заданная Владимиром Зеленским высокая планка конфликтности не позволяет сделать шаг в сторону и пойти на компромисс, поэтому война между Россией и Украиной возможна, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.