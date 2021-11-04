Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
Все эти факторы говорят о том, что президент Владимир Зеленский полностью перехватил повестку националистическую повестку своего предшественника Петра Порошенко, использовав при этом запрос на перемены, которые нужны жителям Юго-Востока, отметил эксперт.
«Да, параллельно на этом фоне статья Путина об одном народе имела большой резонанс, но 55% граждан Украины полагают, что русские и украинцы — не один народ, причем чем моложе люди, тем больше из них не находят сходства между Украиной и Россией», — подчеркнул Копатько.
Заданная Владимиром Зеленским высокая планка конфликтности не позволяет сделать шаг в сторону и пойти на компромисс, поэтому война между Россией и Украиной возможна, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.