Золото скифов, которое по решению суда Амстердама должны передать Украины, пока еще остается в Нидерландах. У России все еще есть шанс его получить, нужно обратиться в кассационный суд. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в ходе онлайн-брифинга

«Золото скифов» как «доказательство тысячелетней истории» Украины © AFP, Bart Maat / ANP Алларда Пирсона в Амстердаме из четырех крымских музеев в феврале 2014 года. После вхождения Крыма в состав России амстердамский музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России и дождаться решения суда.

По этому поводу Владимир Зеленский заявил, что Киев «всегда возвращает свое»: «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что заявление Зеленского — это не что иное, как заявление о территориальных притязаниях к РФ, которые могут иметь негативные последствия.

Дипломат также назвал политически мотивированным решение по этому делу, отметив, что судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные на выставке в Голландии, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму.

«Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются, у нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — подчеркнул Шульгин.

Он добавил, что решение голландского суда создает опасный прецедент, так как доверие музейных сообществ подрывается.