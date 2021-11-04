Долгие переговоры с «Газпромом» в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала «Jurnal TV»

Владимир Односталко об истинных причинах молдавского газового кризиса © Instagram, vladimirodnostalko

«Это была жестокая игра со стороны России в условиях, когда у Молдавии было мало альтернатив, а также в контексте аномально высоких цен на международном рынке», — сказала она, отвечая на вопрос, можно ли считать позицию РФ шантажом.

Гаврилица заявила, что намерена приложить усилия для появления альтернативных источников газа. Кроме того, она рассчитывает, что в будущем Молдавия сможет достойно вести переговоры о заключении или продлении газовых контрактов.

Ранее «Газпром» и «Молдовагаз» после трудных переговоров достигли соглашения 29 октября, подписав контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.

В свою очередь, министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии сообщило, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. А вице-премьер Молдавии Андрей Спыну днем позже заявил, что стоимость газа в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров газа, и что стороны также договорились о проведении в 2022 году аудита долга за газ, накопленного «Молдовагазом».