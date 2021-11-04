Ранее президентский рейтинг Зеленского, по данным Киевского международного института социологии, упал ниже 25%, снизившись за месяц более чем на 8%. В то же время рейтинг Разумкова за полгода вырос почти в два раза. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк решил не считаться с этим, назвав Разумкова не пассионарным, не харизматичным молодым ретрополитиком.
Что же касается версии о том, что этот конфликт может быть намеренной игрой Зеленского и Разумкова, то в доброго и злого следователя можно играть, но не в этом случае, уверен эксперт.
«Многие говорили, что, мол, уходит Аваков, но остаются его люди. Но я видел, как его убирали. Сперва лишили контроля над одной структурой, потом над другой, потом над частью нацбатов, потом убрали самого Авакова, а потом и лояльных ему людей. Люди там решают другие задачи и отношения между ними быстро меняются. Военных поменял — мир не перевернулся», — привел пример Копатько.
Поэтому на сегодня внутриполитическая конъюнктура пока на стороне Зеленского. Все имеющиеся у него ресурсы он пока использует грамотно. Все пока работает в его пользу, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.