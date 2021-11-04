Президент Украины Владимир Зеленский убрал с поста спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова только потому, что тот мог представлять для него гипотетическую угрозу. Хотя Разумков не может стать ни президентом, ни пассионарной фигурой. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Михаил Подоляк решил не считаться с этим, назвав Разумкова не пассионарным, не харизматичным молодым ретрополитиком.

Что же касается версии о том, что этот конфликт может быть намеренной игрой Зеленского и Разумкова, то в доброго и злого следователя можно играть, но не в этом случае, уверен эксперт.

«Многие говорили, что, мол, уходит Аваков, но остаются его люди. Но я видел, как его убирали. Сперва лишили контроля над одной структурой, потом над другой, потом над частью нацбатов, потом убрали самого Авакова, а потом и лояльных ему людей. Люди там решают другие задачи и отношения между ними быстро меняются. Военных поменял — мир не перевернулся», — привел пример Копатько.

Поэтому на сегодня внутриполитическая конъюнктура пока на стороне Зеленского. Все имеющиеся у него ресурсы он пока использует грамотно. Все пока работает в его пользу, заключил собеседник издания.

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