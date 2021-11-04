В сентябре СМИ сообщали, что группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ. При этом представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.
Бурмистрова напомнила, что собственная добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд кубометров.
Она также отметила, что резко сократились поставки СПГ на европейский рынок, а «Газпром» увеличил экспорт газа европейским потребителям.
«В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия «Газпрома», — цитирует её РИА Новости.
В «Газпроме» также подчеркнули, что компания не заинтересована в рекордно высоких или низких ценах на газ в Европе, потому что они приведут к деградации спроса.