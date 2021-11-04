«Газпром» считает странными заявления, что его действия якобы ведут к повышению цен на газ в Европе, в то время как снижаются поставки из других источников, в том числе СПГ. Об 3 ноября этом заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame

Игорь Юшков о том, почему «Газпрому» невыгодно качать газ в Европу через Украину © РИА Новости, Нина Зотина Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.

Бурмистрова напомнила, что собственная добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд кубометров.

Она также отметила, что резко сократились поставки СПГ на европейский рынок, а «Газпром» увеличил экспорт газа европейским потребителям.

«В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия «Газпрома», — цитирует её РИА Новости.

В «Газпроме» также подчеркнули, что компания не заинтересована в рекордно высоких или низких ценах на газ в Европе, потому что они приведут к деградации спроса.