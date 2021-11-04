Отношения между Украиной и Россией, которые сложились уже при нынешней каденции власти, можно назвать катастрофическими. Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.
Россия исходит из того, что это один народ с ней, а воевать с собственным народом она не будет, как громка ни была бы часть населения Украины, которая считает Россию врагом, пояснил эксперт.
«Это все проходящее. Я не вижу вариантов, чтобы Россия напала на Украину или Украина бы развернула боевые действия против России. Со стороны Украины возможны провокации в Донбассе, но только до того момента, пока Украина понимает, что ответным ударом ей причинят непоправимый ущерб. Я не вижу вариантов, в которых полноценные боевые действия могут произойти», — подчеркнул Акопов.
Что же касается активности западных стран, то им удастся спровоцировать украинское руководство на подобные вещи. Как бы в Киеве ни были оторваны от реальности, они понимают, насколько несоизмеримы силы двух стран, и насколько любая провокация может закончиться их моментальным поражением, заключил собеседник издания.
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