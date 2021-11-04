Полномасштабная война между Россией и Украиной невозможна в принципе. Эта война не нужна Украине, потому что она понимает, что она слабее. Эта война не нужна России, потому что она воспринимает Украину как часть исторической России. Об рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев

Россия исходит из того, что это один народ с ней, а воевать с собственным народом она не будет, как громка ни была бы часть населения Украины, которая считает Россию врагом, пояснил эксперт.

«Это все проходящее. Я не вижу вариантов, чтобы Россия напала на Украину или Украина бы развернула боевые действия против России. Со стороны Украины возможны провокации в Донбассе, но только до того момента, пока Украина понимает, что ответным ударом ей причинят непоправимый ущерб. Я не вижу вариантов, в которых полноценные боевые действия могут произойти», — подчеркнул Акопов.

Что же касается активности западных стран, то им удастся спровоцировать украинское руководство на подобные вещи. Как бы в Киеве ни были оторваны от реальности, они понимают, насколько несоизмеримы силы двух стран, и насколько любая провокация может закончиться их моментальным поражением, заключил собеседник издания.

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