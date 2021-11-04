Прокуратура Нидерландов передала защите показания свидетелей, один из которых заявлял, что МН17 не мог быть сбит ракетой «Бук», они были включены в досье. Об этом 2 ноября заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс

Дело о крушении MH17. В Амстердаме впервые обвинили Украину и прислушались к России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Свидетели, о которых шла речь, упоминаются под кодовыми именами S42 и S45, второй из них говорил о том, что самолёт не мог быть сбит ракетой «Бук».

Судья уточнил, что система уголовного кодекса Нидерландов предусматривает возможность исключить документы из досье, даже если обвинение считает их относящимися к делу, но поскольку они могут вести к угрозе безопасности для людей, то их можно представить следственному судье, чтобы он мог дать оценку, следует ли отменить включение этих документов из-за угрозы безопасности.

«Поскольку обвинение представило документы по свидетелям S42 и S45 следственному судье для такой оценки, следует считать, что обвинение, таким образом, уже считает, что эти документы относятся к делу. Уже только по этой причине суд считает, что они уже передали документы защите и суду и что документы в отношении свидетелей S42 и S45 должны быть включены в досье», — цитирует Стинхейса РИА Новости.

Однако впоследствии он же зачитал решение, где говорилось, что эти показания недостаточно уместны, поскольку ни один из двух свидетелей не располагал информацией о случившемся из первых рук.

Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, заявила на слушаниях в понедельник, что решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье показания свидетеля S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска и который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК «Бук», вызывает вопросы относительно того, по каким критериям прокуратура вообще оценивает релевантность информации для приобщения ее к делу.

По ее словам, «неизвестно, какая ещё важная информация» по MH17 была отсеяна прокурорами. Защита попросила суд приобщить к делу показания свидетеля и предоставить возможность опросить его.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. При этом украинская сторона несет ответственность за то, что не закрыла небо над Донбассом для гражданской авиации, вопреки тому, что там шли боевые действия.