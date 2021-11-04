Для того чтобы принудить Украину к миру, России необходимо проводить свойственную ей политику и стоять на том, на чем она сейчас стоит. Нужно выполнение Минских соглашений в той последовательности, в которой Москва это постановила. Об этом рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: кто он © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев в своей статье написал, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства.

«Вот была Виктория Нуланд у Дмитрия Козака — я не знаю, о чем они там разговаривали, но мне кажется, что если бы американцы подтвердили последовательность, которую мы отстаиваем в выполнении Минских соглашений, ну, хорошо. Вопрос — что американцы за это потребуют, если это вопрос торга. Но вообще, было бы неплохо, если поддержат. Минские соглашения — это единственный правовой фундамент, на котором можно опираться в решении проблем Донбасса», — уверен эксперт.

Всегда надо оставлять зазор между безумной киевской властью, и в глубине души хорошим народом, который как-то доигрался и допустил эту власть в Раду, в правительство и в президенты, подчеркнул Мамонтов.

В заключении собеседник издания процитировал одного из своих коллег-журналистов, который заявил, что пропагандистское давление Киева можно было бы преодолеть за два года работы с украинским обществом.

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