Владимир Мамонтов: кто он
Владимир Мамонтов: кто он
© РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк
Ранее несколько социологических организаций зафиксировали падение рейтинга Зеленского. Также действующий президент впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых респонденты не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.

 «Это может поломать жизнь и сказаться даже на детях, на их будущем. Плюс пропагандистское давление Киева. Один мой коллега сказал мне — «дайте мне два года, и там люди вернутся к здравомыслию». Я бы не назвал это протестным потенциалом, это глубинное, свойство в том числе и украинской нации. Хоть мы и один народ, но немного разные», — рассуждает эксперт.

Если они убедятся в том, что власть на стороне не тех, кто сейчас в Киеве сидит, как только они поймут, что сила на стороне других, они волшебным образом изменятся. Есть такое свойство, и мне кажется, оно проявится, подчеркнул Мамонтов.

Если внезапно окажется что у тех прохиндеев, которые захватили Украину, нет сил удерживать власть, и они не «Акеллы», которые не только промахнулись, но и вообще не выходили на охоту, все поменяется, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.     