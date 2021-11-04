Ранее несколько социологических организаций зафиксировали падение рейтинга Зеленского. Также действующий президент впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, за которых респонденты не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах.
«Это может поломать жизнь и сказаться даже на детях, на их будущем. Плюс пропагандистское давление Киева. Один мой коллега сказал мне — «дайте мне два года, и там люди вернутся к здравомыслию». Я бы не назвал это протестным потенциалом, это глубинное, свойство в том числе и украинской нации. Хоть мы и один народ, но немного разные», — рассуждает эксперт.
Если они убедятся в том, что власть на стороне не тех, кто сейчас в Киеве сидит, как только они поймут, что сила на стороне других, они волшебным образом изменятся. Есть такое свойство, и мне кажется, оно проявится, подчеркнул Мамонтов.
Если внезапно окажется что у тех прохиндеев, которые захватили Украину, нет сил удерживать власть, и они не «Акеллы», которые не только промахнулись, но и вообще не выходили на охоту, все поменяется, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.