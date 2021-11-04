У граждан Украины появится возможность свергнуть режим Владимира Зеленского, как только ослабнет страшное давление. Все, кто хотел бы изменить к лучшему отношение к России, просто запуганы и не делают этого ровно потому, что это опасно, рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Мамонтов: кто он © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

«Это может поломать жизнь и сказаться даже на детях, на их будущем. Плюс пропагандистское давление Киева. Один мой коллега сказал мне — «дайте мне два года, и там люди вернутся к здравомыслию». Я бы не назвал это протестным потенциалом, это глубинное, свойство в том числе и украинской нации. Хоть мы и один народ, но немного разные», — рассуждает эксперт.

Если они убедятся в том, что власть на стороне не тех, кто сейчас в Киеве сидит, как только они поймут, что сила на стороне других, они волшебным образом изменятся. Есть такое свойство, и мне кажется, оно проявится, подчеркнул Мамонтов.

Если внезапно окажется что у тех прохиндеев, которые захватили Украину, нет сил удерживать власть, и они не «Акеллы», которые не только промахнулись, но и вообще не выходили на охоту, все поменяется, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.