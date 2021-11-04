На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. За несоблюдение закона предусмотрены разного рода санкции. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу. Конституционный суд счел, что закон нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
В частности, он считает целесообразным, чтобы сменили название населенных пунктов Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и других.
«Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», — добавил Креминь.
После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».
Он запрещает советскую символику, которая была приравнена к нацистской, предписывает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.
За нарушение этого закона предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения сроком до пяти лет. При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности.