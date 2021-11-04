Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь попросил органы местного самоуправления переименовать населенные пункты с «русскоязычными названиями» в соответствии с нормами закона о государственном языке. Об этом 3 ноября сообщила его пресс-служба

Пустыня от «шпрехен-фюреров». Говорить по-русски на Украине станет преступлением © Facebook, Національні Дружини / Facebook, Національні Дружини / Перейти в фотобанк

В частности, он считает целесообразным, чтобы сменили название населенных пунктов Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и других.

«Многие имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти», — добавил Креминь.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

Он запрещает советскую символику, которая была приравнена к нацистской, предписывает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

За нарушение этого закона предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения сроком до пяти лет. При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности.