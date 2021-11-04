На Украине почти не осталось русского языка, но повсюду присутствует суржик – так называемый «украинский русский». Об этом заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь 3 ноября в эфире интернет-радио «Голос ФМ»

Историк Каревин рассказал, как молодые люди реагируют на насильственную украинизацию © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По его мнению, русскоязычное население страны является «русифицированными украинцами».

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — пояснил Креминь.

Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что считает русских и украинцев единым народом. В качестве примера он Мордовию, где живут несколько народностей — мордва, эрзя, мокша, — чьи языки сильно отличаются, но все они также считают себя единым этносом, потому что они «умные и понимают, что дробление не приводит ни к чему хорошему и ослабляет».