На Украине с 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. За несоблюдение закона предусмотрены разного рода санкции. В стране регулярно происходят бытовые конфликты по этому поводу. Конституционный суд счел, что закон нарушает языковые права национальных меньшинств, а любые посягательства на его юридический статус угрожают национальной безопасности страны.
По его мнению, русскоязычное население страны является «русифицированными украинцами».
«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — пояснил Креминь.
Украинский язык в стране является единственными государственным языком. Его считают одной из самых важных составляющих становления национальной идентичности. Его внедрение происходит повсеместно параллельно с отказом от русского, который местные радикалы считают «языком агрессора».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что считает русских и украинцев единым народом. В качестве примера он Мордовию, где живут несколько народностей — мордва, эрзя, мокша, — чьи языки сильно отличаются, но все они также считают себя единым этносом, потому что они «умные и понимают, что дробление не приводит ни к чему хорошему и ослабляет».