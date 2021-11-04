Даже если Украина захватит в плен назначенную послом в Кабо-Верде известного крымского политика Наталью Поклонскую, то России это будет даже выгодно, поскольку у нее будут все основания для обвинения Украины в государственном терроризме. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Олег Николенко заявлял, что ведомство уже обратилось к дипломатам Кабо-Верде, обвиняя ее в «преступной деятельности в Крыму». В МИД Кабо-Верде заверили, что шансов добиться экстрадиции российского посла у Киева нет.

Эксперт отметил, что Поклонская уже не является украинским гражданином, зато является российским дипломатом, и на нее распространяются все правила и иммунитеты, которые распространяются на любых других дипломатов.

«Поклонскую не случайно отправили послом в третьестепенную страну. В российскую политику она не вписалась, и не вписалась в том числе по своим профессиональным качествам. В какой-то степени она может оставаться символом, какие-то люди могут продолжать считать, что она остается крупным политическим деятелем. Но очевидно, что это не так», — указал Ищенко.

Эпоха ее активной политической деятельности давно закончилась, поэтому с точки зрения Украины использовать все ресурсы для захвата Поклонской было бы стрельбой из пушки по воробьям, но если же Украина испытывает к ней личную неприязнь, пусть возмущаются и выражает протесты, заключил собеседник издания.