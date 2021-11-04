По мнению украинского публициста Виталия Портников, Москва и Вашингтон при всех разногласиях по украинскому вопросу сходятся во мнении, что Украина должна превратиться в государство, коей она перестала быть после прихода к власти Владимира Зеленского, сейчас это территория, захваченная олигархическими кланами и деградирующая день ото дня

По словам эксперта, известного своими громкими антироссийскими высказываниями, визит заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву 11-13 октября стоит расценивать как шаг нынешней администрации Белого дома по восстановлению формата консультаций с Россией, который существовал до прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Только раньше визави Нуланд был Владислав Сурков, бывший на тот момент помощником президента РФ, а теперь — заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Эквадорский профессор: участие в перевороте на Украине – самая тёмная и мрачная страница биографии Нуланд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«О чём они (Россия и США — ред.) могут договориться в этом смысле? Кардинально ни о чём. Но есть с чем согласиться — с необходимостью, чтобы Украина превратилась в государство. После 2019 года Украина государством не является, она является территорией, захваченной олигархическими кланами, которая деградирует день ото дня. Единственная возможность начать политический диалог по украинскому вопросу — это смена власти в стране. Не надо себя обманывать — никаких особых подвижек в чём-либо, пока Зеленский осуществляет функции президента страны, а в парламенте большинство «слуг народа», не будет», — заявил Виталий Портников в интервью телеканала UkrlifeTV.

Стоит отметить, что у Москвы и Вашингтона разные взгляды на процесс смены власти в третьих странах: если Россия предпочитает не вмешиваться во внутренние процессы другого государства и работает с теми политиками, которых избрал народ, то Штаты неоднократно содействовали свержению неугодных правителей ради прихода к власти лояльного Западу преемника, как, например, было на Украине.

«Я допускаю вариант, что Зеленский остаётся главой государства, но проводятся досрочные парламентские выборы, появляется новая коалиция, премьер-министр — государственник, а Зеленский занимает позицию английской королевы, дорабатывает срок под гарантии, что после ухода в отставку сможет спокойно уехать. Ты набедокурил, теперь тебе нужно уйти — не баллотироваться, не участвовать в политике, отказаться от своего окружения, поговорить в каком-нибудь посольстве, кто мог бы быть главой Офиса, чтобы он тебя спас», — добавил Портников.