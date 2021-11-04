Публицист Виталий Портников считает, что внеочередные выборы Верховной Рады помогут перезагрузить политическую систему страны, а проведение досрочных президентских выборов могут способствовать переизбранию Владимира Зеленского на второй срок, пока его рейтинг не упал ещё больше

Эксперт предупредил, что в кризисных ситуациях на Украине может перестать работать чиновничий аппарат, и тогда сложится идеальная ситуация для проведения внеочередных парламентских выборов.

«О досрочных президентских выборах говорят как о попытке Зеленского переизбраться на следующий срок, пока у него есть рейтинг, а это «пока» очень скоро закончится. Президентские выборы имеют смысл в другом случае, и это действительно был бы выход — если бы Зеленский действительно ушёл в отставку и не баллотировался на следующих выборах. Это оздоровление страны. Это политическая фантастика, но это выход», — заявил Портников в интервью телеканала UkrlifeTV. Александр Лазарев: Зеленского сменит тот, кто будет за социальную справедливость © скриншот с видео NEWSONE

Тогда, по его словам, перед этим должен придти другой председатель Верховной Рады: Руслана Стефанчука сменит нейтральный спикер, который и приведёт страну к внеочередным президентским выборам, и в таком случае можно не проводить внеочередные парламентские выборы, если Зеленский возьмёт на себя ответственность за поражение.

«А поскольку он вряд ли это сделает, тогда он может пойти на парламентские выборы. Это может быть выход. Не для него — для страны. Тогда партия «Слуга народа» исчезает, происходит перезагрузка, появлятся новая коалиция, президент досиживает свой срок, с ним ведут переговоры о неприкосновенности, скорее всего, посредниками между президентом и премьер-министром могут быть американцы и европейцы», резюмировал политолог.