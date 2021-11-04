Ранее бывший замначальника генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко заявил, что Россия готовится нанести атаку. Он пообещал устроить «кровавую баню» в случае вторжения и призвал соотечественников быть готовыми к введению военного положения.
В плане боевой подготовки и оснащения российские силы, безусловно, превосходят украинские. Большой уязвимостью ВСУ выступает устаревшее вооружение, очень малые средства в бюджете на его обновление, ограниченность запасов боеприпасов, слабый ВПК, а также слабые ремонтные мощности для ВВС и ВМС, отметил эксперт.
«Наиболее сильная сторона России в военной отрасли — это численность, оснащенность сухопутных сил, различный боевой опыт, ВВС — наносить массированные и высокоточные удары, возможность проводить комбинированные десантные операции, способность к мобилизации и скрытному, быстрому реагированию», — указал Костин.
В целом же наиболее востребованными видами войск в случае военных действий окажутся военно-воздушные силы (ВВС), кибервойска, при проведении масштабной операции — сухопутные войска, артиллерия, силы быстрого реагирования (ВДВ, морпехи, спецназ), заключил собеседник издания.
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