Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.
Эксперт пояснил, что непосредственную угрозу стратегическим интересам России несет размещение сил ПРО, ракетных сил средней дальности и ВВС на территории Украины, а также решение о включении Украины в НАТО.
«Для России оптимальный позитивный сценарий — это создание устойчивого альтернативного центра в виде проекта Новороссии, контролирующего промышленность и торговые пути Украины (через Черное море), доходящего до Киева, и влияющего на него своей «массой». Это приведет к тихому угасанию текущего режима Киева и присоединения центральных областей к Украине 2.0», — считает Костин.
Собеседник издания добавил, что сознательное вмешательство Запада в эту войну крайне маловероятно, европейским странам это просто не нужно, у США военных целей также нет.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.