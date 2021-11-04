Триггером военных событий может стать попытка реванша Киева на восточном направлении, политический кризис на Украине (например, конфликт Киева и регионов) и политика Киева, несущая угрозу стратегическим интересам РФ, рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру

Александр Костин: России достаточно завоевать портовые города и Юго-восток Украины © Facebook, Alexandr Kostin Дмитрий Песков заявил, что Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия.

Эксперт пояснил, что непосредственную угрозу стратегическим интересам России несет размещение сил ПРО, ракетных сил средней дальности и ВВС на территории Украины, а также решение о включении Украины в НАТО.

«Для России оптимальный позитивный сценарий — это создание устойчивого альтернативного центра в виде проекта Новороссии, контролирующего промышленность и торговые пути Украины (через Черное море), доходящего до Киева, и влияющего на него своей «массой». Это приведет к тихому угасанию текущего режима Киева и присоединения центральных областей к Украине 2.0», — считает Костин.

Собеседник издания добавил, что сознательное вмешательство Запада в эту войну крайне маловероятно, европейским странам это просто не нужно, у США военных целей также нет.

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