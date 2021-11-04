Для России было бы гораздо страшнее американских ракет под Харьковом, если бы в 2014-2015 годах она ввела экономическую блокаду Украины, и это привело бы к миллионам беженцев на границе РФ. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру заявил, что если бы Россия действительно вела войну с Киевом, то она бы первым делом ввела экономическую блокаду Украины, что привело бы к падению режима за несколько дней.

Эксперт напомнил, что когда летом 2014 года в Россию внезапно бежали около двух миллионов жителей Донбасса и большая часть из них потом уехала назад после стабилизации обстановки, то их расселение и обеспечение едой и одеждой привело к серьезной нагрузке приграничных регионов, а в случае тотального краха Украины их было бы в десять раз больше.

«Поэтому всегда надо думать о том, какой цели ты добьешься, применяя определенные средства. Ты можешь это разрушить, но кто потом будет разбираться с этим разрушенным? А, разрушая Украину, мы себе сами проблемы создаем», — подчеркнул Ищенко.

Поэтому Россия пытается действовать на украинском направлении таким образом, чтобы там находилась хоть какая-то власть, которая обеспечивала бы минимальный порядок, потому что иначе было бы совсем плохо, добавил политолог.