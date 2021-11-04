Снижение электоральной поддержки Владимира Зеленского в последних соцопросах вызвано ухудшающейся экономической ситуацией на Украина. Такую точку зрения в интервью Украина.ру высказал политолог Александр Лазарев

«Порошенко сокращает отрыв». Соцсети о том, почему Зеленский стал чемпионом антирейтинга © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По мнению Лазарева, такое положение дел вызвано не политическими скандалами, а ситуацией с экономикой.

«Главное — вопрос экономического положения страны, благосостояния граждан, достижения тех позиций, которые были заявлены, и вопрос экономического роста при нынешней конъюнктуре мирового рынка и в нынешнем положении Украины. Экономическое положение, в любом случае, будет ухудшаться. Идет падение промышленного производства, а с учетом роста цен на газ и увеличения тарифов для предприятий это означает, что и рабочие места будут потеряны, и цены на продукты питания вырастут. Все это напрямую влияет на поддержку центральной власти. Невозможно объяснить населению, почему хлеб стоит на 40% больше, и почему они в этом невиноваты», — сказал политолог.

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