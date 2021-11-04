Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош был предан политическому забвению, его назначение советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло исключительно благодаря личным контактам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Александр Лазарев

Дмитрий Ярош: филолог со знанием языка дубины стал советником главкома ВСУ © commons.wikimedia.org, Volodymyr Tverdokhlib / Facebook/Валерій Залужний Валерия Залужного.

По словам Лазарева, после Майдана Ярош случайно оказался депутатом Верховной Рады, а затем фактически оказался за бортом политической жизни.

«Он как политическая фигура уже не существует. Видимо, у него были какие-то личные контакты и его назначили, чтобы привлечь к какой-то общественной деятельности», — сказал эксперт.

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*Деятельность организации запрещена в РФ