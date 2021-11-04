Во вторник, 2 ноября, стало известно о назначении Яроша советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
По словам Лазарева, после Майдана Ярош случайно оказался депутатом Верховной Рады, а затем фактически оказался за бортом политической жизни.
«Он как политическая фигура уже не существует. Видимо, у него были какие-то личные контакты и его назначили, чтобы привлечь к какой-то общественной деятельности», — сказал эксперт.
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*Деятельность организации запрещена в РФ