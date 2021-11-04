Дмитрий Ярош: филолог со знанием языка дубины стал советником главкома ВСУ
Дмитрий Ярош: филолог со знанием языка дубины стал советником главкома ВСУ
© commons.wikimedia.org, Volodymyr Tverdokhlib / Facebook/Валерій Залужний
Во вторник, 2 ноября, стало известно о назначении Яроша советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам Лазарева, после Майдана Ярош случайно оказался депутатом Верховной Рады, а затем фактически оказался за бортом политической жизни.

«Он как политическая фигура уже не существует. Видимо, у него были какие-то личные контакты и его назначили, чтобы привлечь к какой-то общественной деятельности», — сказал эксперт.

Полный текст интервью читайте здесь.

*Деятельность организации запрещена в РФ